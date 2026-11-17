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Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle araç camlarında buzlanma oluştu. Sabah işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, araçlarının camlarındaki buzları temizlemek için uğraştı.

Erzincan'da gece ve sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Kentte gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan merkezde 2, Çayırlı, Refahiye ve Tercan'da eksi 3, İliç ve Kemah'ta 3, Kemaliye ve Üzümlü'de 4 değil 3, Otlukbeli'nde ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.

Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, araçlarının camlarında oluşan buzları temizlemek için zaman harcadı. Bazı vatandaşlar, araçlarının ısınması ve camlardaki buzların çözülmesi için yaklaşık 5 dakika bekledi.

Soğuk hava nedeniyle bölgedeki bazı derelerin kenarlarında da kısmi buzlanmalar oluştu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı