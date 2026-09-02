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Erzin'de Evde Yılan Panik Yarattı

Erzin'de Evde Yılan Panik Yarattı
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Hatay’ın Erzin ilçesinde bir evin içerisinde görülen yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evin içerisinde görülen yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Erzin ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Evde görülen yılanın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yılan, ekiplerin yaptıkları titiz çalışmayla yılanı zarar verilmeden yakalandı.

Yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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