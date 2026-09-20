Erdek'te zeytin hasadı öncesi tahribata uğrayan bahçe yolları düzenleniyor

Erdek'te zeytin hasadı öncesi tahribata uğrayan bahçe yolları düzenleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erdek'te zeytin hasadı öncesi tahrip olan bahçe yolları, merkez ve kırsal mahallelerde bakımdan geçiriliyor. Oduncu Yolu, Pulakez ve Karşıyaka Mahallesi'ndeki düzenlemelerle üreticilerin hasat döneminde ulaşımda zorluk yaşamaması hedefleniyor.
Erdek'te yaklaşan zeytin hasadı öncesinde tahribata uğrayan bahçe yollarında bakım ve düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor.
İlçenin merkez ve kırsal mahallelerinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, üreticilerin zeytin bahçelerine ulaşımda sorun yaşamaması amacıyla çeşitli noktalardaki yollar düzenleniyor.
Çalışmalar kapsamında Oduncu Yolu mevkisi, Pulakez mevkisi ve Karşıyaka Mahallesi'nde tahribata uğrayan bahçe yollarında düzenleme yapıldı. Ekiplerin, hasat döneminde üreticilerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.