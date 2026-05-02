Erasmus ile Manavgat'a gelen öğrenci ve öğretmelerden temizlik etkinliği

Erasmus ile Manavgat'a gelen öğrenci ve öğretmelerden temizlik etkinliği
Güncelleme:
Manavgat ilçesine Erasmus projesi ile gelen öğrenci ve öğretmenler Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Kıyı Koruma Derneğiyle (DEKAFOK) birlikte temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Manavgat ilçesine Erasmus projesi ile gelen öğrenci ve öğretmenler Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Kıyı Koruma Derneğiyle (DEKAFOK) birlikte temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Namık Karamancı Fen Lisesi ortaklığında yürütülen Erasmus projeleri kapsamında Letonya, Romanya ve Bulgaristan'dan gelen öğrenci ve öğretmenler DEKAFOK'u ziyaret etti. 38 öğrenci ve 8 öğretmen DEKAFOK Derneği Başkanı Seher Akyol tarafından bilgilendirilmenin ardından Mendirek bölgesinde temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Başkan Seher Akyol tarafından bilgilendirilen öğrenciler, doğaya ve canlılara karşı gösterdikleri duyarlılıkla dikkat çekti. Ülkeyi ziyaret eden öğrenciler, çevredeki plastik atıkları temizleyerek doğal mirasların korunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Seher Akyol, yaptığı açıklamada; yurt içi ve yurt dışından birçok projede bir araya geldikleri ortak paydanın 'doğanın geleceğe bırakılan en değerli miras' olduğunu vurguladı. Öğrencilerin meraklı ve bilinçli yaklaşımlarının kendilerini umutlandırdığını ifade eden Akyol, Türkiye'nin kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını belirterek, ülkemizin doğa ve canlılara verdiği önemi en iyi şekilde anlatmaya ve temsil etmeye devam edeceklerini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
