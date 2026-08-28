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Eskişehir'de Elektrik Kesintisi Trafik Işıklarını Durdurdu

Eskişehir'de Elektrik Kesintisi Trafik Işıklarını Durdurdu
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bugün meydana gelen elektrik kesintisi, İstiklal Mahallesi ve çevresindeki trafik ışıklarını etkisiz hale getirdi. Şair Fuzuli ve Atatürk Caddelerinde yaşanan karışıklık nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Elektrik akışının normale dönmesiyle trafik yeniden düzene girdi.

Eskişehir'de elektrik kesintisine bağlı olarak trafik ışıklarının yanmadığı bölgede hem araç sürücüleri hem de yayalar zor anlar yaşadı.

Bugün saat 15.20 sıralarında Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi ve çevresinde elektrik kesintisi yaşandı. Kesintiye bağlı olarak bölgedeki trafik ışıkları da yanmamaya başladı. Şehrin en merkezi noktalarından Şair Fuzuli Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde trafik ışıklarının yanmaması sebebiyle karışıklık oldu. Caddeler arasında geçiş yapan araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşarken, yayalar karşıdan karşıya geçmeye fırsat bulamadı. Trafik, bölgedeki elektrik akışının normale dönmesiyle birlikte düzeldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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