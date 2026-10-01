Elazığ Palu'da şiddetli yağış köylerde sele yol açtı, yollar kullanılamaz hale geldi

Elazığ Palu'da şiddetli yağış köylerde sele yol açtı, yollar kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere ve Gemtepe köylerinde şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi. Dere yatağından geçen yollar kullanılamaz hale gelirken, aralıklarla süren sağanak ve sel anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere ve Gemtepe köylerinde şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.
Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Palu ilçesine bağlı Gökdere ve Gemtepe köylerinde şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi. Dere yatağı içerisinden geçen yollar kullanılamaz hale gelirken, sel anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı