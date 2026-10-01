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Elazığ Palu'da selde mahsur kalan inekler, yağış durunca bulundukları yerden çıktı

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Elazığ Palu'da selde mahsur kalan inekler, yağış durunca bulundukları yerden çıktı
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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde gün boyu etkili olan sağanak yağış, derelerde taşkına yol açtı. Suların yükselmesiyle arazide otlayan inekler mahsur kaldı; vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi. İnekler, yağmurun durmasıyla mahsur kaldıkları yerden çıktı.

Elazığ'da sağanak yağışta meydana gelen selde, inekler arazide mahsur kaldı.

Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde gün boyu etkili olan sağanak yağış, derelerde taşkına yol açtı. Suların yükselmesiyle birlikte otlanmak için arazide gezen inekler mahsur kaldı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi. İnekler, yağmurun durmasıyla mahsur kaldıkları yerden çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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