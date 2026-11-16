Elazığ Palu'da sabah sisi, Yeşilbayır Köyü'nden kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Elazığ'ın Palu ilçesinde bu sabah etkili olan sis, ilçede güzel manzaralar oluşturdu.

Palu ilçesine bağlı Yeşilbayır Köyü'nden çekilen görüntülerde, Palu ilçe merkezi ve çevresinin yoğun sis tabakası altında kaldığı görüldü. Doğayla bütünleşen sis manzarası, bölgeye kartpostallık görüntüler kazandırdı. Özellikle yüksek kesimlerden izlenen sis tabakası, Palu'nun doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı