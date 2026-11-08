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Elazığ Palu'da nesli tükenmekte olan dağ keçileri kale eteklerinde görüntülendi

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Elazığ'ın Palu ilçesinde nesli tükenme tehdidi altındaki ve avlanması yasak dağ keçileri, kalenin eteklerinde görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde yiyecek arayan dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.

Elazığ'ın Palu ilçesinde koruma altındaki dağ görüntülendi.

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Palu ilçesinde bulunan kalenin eteklerinde görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaşlar, dağlarda sürü halinde dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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