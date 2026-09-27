Elazığ Palu'da alevlerden kaçan kaplumbağa vatandaşların suyuyla kurtarıldı

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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Akdağ bölgesindeki dağlık alanda çıkan yangın, yaban hayatını da tehdit etti.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın sırasında bir kaplumbağa, alevlerden uzaklaşmak için kayalıkların arasına saklandı. Yangına müdahale etmek için bölgede bulunan vatandaşlar, kayalıkların arasında kaplumbağayı fark etti.

Vatandaşlar, yangından etkilenen kaplumbağaya su dökerek kendine gelmesine yardımcı oldu. Bir süre kontrol altında tutulan kaplumbağa, daha sonra yangından uzak ve güvenli bir bölgeye bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı