Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'ın Oymaağaç köyünde kar yağışı sonrası mevsimin ilk mini kardan adamı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Oymaağaç köyünde kar yağışı sonrası mevsimin ilk mini kardan adamı yapıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da bugün başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürürken şehir merkezinde de ara ara görülüyor. Oymaağaç köyünde etkili olan yağışın ardından vatandaşlar mevsimin ilk mini kardan adamını yaptı.

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından mevsimin ilk kardan adamı vatandaşlar tarafından yapıldı.

Elazığ'da bugün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Şehir merkezinde de ara ara yağan kar özellikle yüksel kesimlerde etkisini gösteriyor. Bu çerçevede Oymaağaç köyünde etkili olan yağışın ardından vatandaşlar mevsimin ilk mini kardan adamını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira21

Fon iddiası ortalığı karıştırdı! Eski Bakan'dan açıklama var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meghan Markle'ın babası çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı

Kraliyet ailesini sarsan olay! Meghan'ın babası tutuklandı
Brezilya'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara

Başını kaldırdı, gördüklerine inanamadı!
Önce direğe ardından tuğlalara! Otomobilin takla attığı kaza anı kamerada

Yok böyle kontrolden çıkış! Dehşete düşüren anlar kamerada
Galatasaray'dan kulüp rekoru

Galatasaray'dan kulüp rekoru!
Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi

Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi
Trafikte havai fişekli şov pahalıya patladı! Sürücüye 271 bin lira ceza

Yürekleri ağza getiren şov! Yerli akrobata ceza yağdı
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar fenalaştı! Ameliyatı ertelendi

Özcan Deniz'in eşine hastanede büyük şok: Hayatımın en korkunç...