Tarihi Harput'ta nisanda kar sürprizi
Elazığ'da nisan ayının ortasında tarihi Harput Mahallesi'nde beklenmedik bir kar yağışı gerçekleşti.
Elazığ'da nisan ayı ortasında beklenmedik bir kar sürprizi yaşandı. 4 bin yıllık köklü geçmişiyle medeniyetlerin beşiği olan 1200 rakımlı Harput Mahallesi'nde sabah saatlerinde lapa lapa kar yağmaya başladı. Nisan ayında yaşanan bu sürpriz kar yağışı vatandaşları şaşırtırken, bölgede ulaşım ve yol koşullarının yakından takip edildiği belirtildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı