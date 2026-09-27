Elazığ'ın Çağlar köyünde kedi, kapı koluna asılan ipi çekip kapıyı açtı, içeri girdi

Elazığ'ın Çağlar köyünde kedi, kapı koluna asılan ipi çekip kapıyı açtı, içeri girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın merkeze bağlı Çağlar köyünde bir kedi, kapı koluna asılan ipi çekerek kapalı kapıyı açtı ve evin içine girdi. O anlar, ev sahibinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Elazığ'da bir Kedi, kapı koluna asılan ipi çekerek kapıyı açtı ve içeri girdi. O anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Çağlar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bahçedeki bir kedi evin içine girmeye çalıştı. Kapının kapalı olmasını fark eden kedi, kapının açılması için kilide vurulan ipi çekmeye başladı. Bir süre kapıyı açmak için uğraşan kedi daha sonra kapıyı açarak içeri girdi. O anlar ise, ev sahibinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı