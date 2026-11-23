Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Elazığ'da enkazda arama ve kurtarma temel eğitimleri sürüyor.

Afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları çerçevesinde düzenlenen eğitimde, enkaz altında arama ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. Eğitim programında; enkazda arama kurtarma çalışmaları, temel müdahale yöntemleri, kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı ve operasyonlar sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Katılımcılara yönelik gerçekleştirilen teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı çalışmalarla da müdahale süreçlerine ilişkin bilgi ve becerilerin geliştirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı