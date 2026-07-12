Elazığ'da bir vatandaş, kargayı elleriyle besledi

Elazığ'da bir vatandaş, yavru kargaya elleriyle kek verdi.

Elazığ'da açlıktan dolayı bitkin düşen yavru karga, bir çay ocağının bulunduğu bölgeye geldi. Yavru karganın bitkin düştüğünü fark eden vatandaş, marketten aldığı kek ile yavru kargayı besledi. Bir süre kek yiyen karga daha sonra uçarak gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı