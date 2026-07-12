Elazığ'da bir vatandaş, kargayı elleriyle besledi
Elazığ'da açlıktan bitkin düşen yavru karga, bir vatandaş tarafından marketten alınan kekle beslenerek hayata döndürüldü.
Elazığ'da bir vatandaş, yavru kargaya elleriyle kek verdi.
Elazığ'da açlıktan dolayı bitkin düşen yavru karga, bir çay ocağının bulunduğu bölgeye geldi. Yavru karganın bitkin düştüğünü fark eden vatandaş, marketten aldığı kek ile yavru kargayı besledi. Bir süre kek yiyen karga daha sonra uçarak gözden kayboldu. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı