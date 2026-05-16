Elazığ'da gökkuşakları görsel şölen oluşturdu

Elazığ'da yağmurlardan sonra güneşin çıkmasıyla oluşan gökkuşakları görsel şölen oluşturdu.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor. Yağışın ardından güneşin belirmesiyle gök kuşağı ortaya çıkıyor.

Bu çerçevede kentin birçok nokta ve ilçesinde gökkuşağı görüldü. Vatandaşlar ise o anları bir yandan fotoğrafladı bir yandan da fotoğraf çekindi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı