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Elazığ'da dağ keçileri dronla görüntülendi

Elazığ'da dağ keçileri dronla görüntülendi
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Gazeteci Muhammet Baygeldi, Elazığ'ın Göllübağ Mahallesi'nde doğa yürüyüşü sırasında sürü halindeki dağ keçilerini cep telefonu ve dron ile görüntüledi. Nesli tükenme tehdidi altındaki keçiler bir süre sonra gözden kayboldu.

Elazığ'da sürü halindeki dağ keçileri dron ile görüntülendi.

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Elazığ'ın farklı noktalarında görülmeye devam ediyor. Gazeteci Muhammet Baygeldi, merkeze bağlı Göllübağ Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yaptığı esnada sırada sürü halindeki dağ keçilerini gördü. Önce cep telefonuyla o anları kaydan alan Baygeldi, daha sonra dron ile dağ keçilerini takip ederek görüntüledi. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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