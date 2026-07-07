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Kovancılarda baca yangını paniğe neden oldu

Kovancılarda baca yangını paniğe neden oldu
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, bacada maddi hasar oluştu.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan bir restoranın baca kısmında çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle restoranın bacasında yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın, iş yerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bacada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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