'Orman Benim' diyen Elazığlılar çöp toplayıp fidan dikti

Türkiye genelinde 4'üncüsü düzenlenen 'Orman Benim' kampanyasının Elazığ ayağı, Harput Göllübağ mevkiinde orman temizliği ve fidan dikim etkinliğiyle gerçekleştirildi.

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilinci artırmak, yangın riskini azaltmak ve yeşil dokuyu korumak amacıyla Türkiye genelinde başlatılan 'Orman Benim' kampanyasının 4'üncüsü, Elazığ'da geniş katılımlı bir etkinlikle gerçekleştirildi. Harput Mahallesi Göllübağ mevkiinde düzenlenen programa il protokolü, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Etkinlikte, yaz ayları öncesinde orman yangınlarına davetiye çıkarabilecek cam, plastik ve kuru atıklar el birliğiyle temizlendi.

Çevre duyarlılığını küçük yaşlarda aşılamak için okulların açıldığı ilk günden itibaren bu temaların işlendiği hatırlatan Vali Numan Hatipoğlu, " Sevgili çocuklarımız bizim fidanlarımızdır. Yine kendileriyle büyüyecek olan fidanları toprakla buluşturacaklar. Gelip kontrol edecekler, büyüdüklerinde burada inşallah 'Bu ağacı ben dikmiştim' diyecekler" dedi.

Programın sonunda protokol üyeleri ve öğrenciler, temizledikleri ormanlık alanda yeni fidanları toprakla buluşturarak can sularını verdi. - ELAZIĞ

