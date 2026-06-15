Haberler

Elazığ'da öğrenciler doğayla buluştu

Elazığ'da öğrenciler doğayla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, fidan üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı, doğa ve çevre bilinci kazandı.

Elazığ Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, fidan üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Elazığ Orman Fidanlık Müdürlüğü ev sahipliğinde öğrencilerin katılımıyla çeşitli eğitim ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrencilere fidan üretim çalışmaları hakkında bilgi verildi. Doğanın korunması, ağaçlandırmanın önemi ve orman sevgisi konularında bilgilendirilen öğrencilerin çevre bilincinin artırılması hedeflendi.

Fidanlık sahalarını gezen öğrenciler, fidanların tohumdan yetiştirilerek üretime hazır hale gelinceye kadar geçen süreçleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Uygulamalı etkinliklere de katılan öğrenciler, hem eğlenceli hem de öğretici bir gün geçirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
Cezaevinin tuvaletinde ölü bulundu

Açık Cezaevinde şüpheli ölüm
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

Yeni savaş kapıda! Bu ilk kez yaşanıyor
Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor