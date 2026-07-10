Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi
Elazığ'ın Arıcak ilçesi Akdağ bölgesinde, IUCN kırmızı listesinde yer alan nesli tehdit altındaki Arap tavşanı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elazığ'da, nesli tehdit altında olan Arap tavşanı görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Arıcak ilçesi Akdağ bölgesinde görüntülendi. Rıdvan Güler'in cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı Arap tavşanı daha sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı