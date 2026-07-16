Elazığ'da nesli tehdit altında olan Arap Tavşanı görüldü

Elazığ'da nesli tehdit altında bulunan Arap Tavşanı evin içerisinde görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızdamlar köyünde bir vatandaşın evinde görüntülendi. Evine giren Arap Tavşanını fark eden vatandaş, hayvanının zarar görmemesi için evinin içerisinden bahçeye çıkardı. Bir süre bahçede dolanan tavşan, daha sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı