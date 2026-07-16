Elazığ'da nesli tehdit altında olan Arap Tavşanı görüldü
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde, IUCN kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı bir vatandaşın evinde görüldü. Vatandaş, hayvana zarar vermeden onu bahçeye çıkardı.
Elazığ'da nesli tehdit altında bulunan Arap Tavşanı evin içerisinde görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızdamlar köyünde bir vatandaşın evinde görüntülendi. Evine giren Arap Tavşanını fark eden vatandaş, hayvanının zarar görmemesi için evinin içerisinden bahçeye çıkardı. Bir süre bahçede dolanan tavşan, daha sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı