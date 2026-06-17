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Kurt ağıla girdi: 8 koyun telef oldu, 8'i kayıp

Kurt ağıla girdi: 8 koyun telef oldu, 8'i kayıp
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir ağıla giren kurt, 8 koyunu telef etti, 8 koyun ise kayboldu. Sahibinin sabah fark ettiği saldırı sonrası kayıp koyunlar için arama çalışmaları sürüyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ağıla giren kurt 8 koyunu telef etti, 8 koyun ise kayboldu.

Olay, Karakoçan'a bağlı Kümbet köyünde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taliye ve Celal Uslu'ya ait evin önündeki ağılda bulunan 36 koyundan oluşan sürüye gece saatlerinde kurt saldırdı. Saldırı sonucunda 8 koyun telef olurken, korkuyla kaçan 8 koyun ise kayboldu.

Sabah saatlerinde ağıla geldiğinde koyunlarının saldırıya uğradığını fark eden sürü sahibi, gün boyunca çevrede arama çalışması yaptı. Korkudan dağılan koyunların bir kısmı dağlık alanlarda ve çevre köylerde bulundu. Kayıp 8 koyunun bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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