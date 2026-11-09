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Elazığ'da kentsel dönüşümde 5 katlı bina iş makinesinin tek dokunuşuyla yıkıldı

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Elazığ'da kentsel dönüşümde 5 katlı bina iş makinesinin tek dokunuşuyla yıkıldı Haber Videosunu İzle
Elazığ'da kentsel dönüşümde 5 katlı bina iş makinesinin tek dokunuşuyla yıkıldı
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Elazığ'da kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımına başlanan Doğukent Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu.

Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Doğukent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın yıkımına başlandı. Kontrollü yıkım sırasında bina iş makinesinin tek dokunuşuyla yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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