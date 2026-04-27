Elazığ'da kaçak avcılara ait 300 metrelik ağ ele geçirildi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik yürüttükleri denetimlerde kaçak balık avıyla mücadeleyi sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarda, kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen 300 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi. Ekipler tarafından ağ içerisinde bulunan balıklar yeniden doğal yaşam alanı olan suya bırakıldı. El konulan yasa dışı av malzemeleriyle ilgili gerekli işlemler başlatılırken, denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı