Elazığ'da Tilkiyle Sokakta Dostluk Anları
Elazığ'da bir vatandaş, yerleşim bölgesinde karşılaştığı tilkiyi yiyecek vererek besledi. Tilkinin poşeti alıp kaçtığı anlar cep telefonuyla kaydedilirken, vatandaşın 'bir daha da gelme ayıptır' sözleri gülümsetti.
Elazığ'da sokakta karşılaştığı tilkiyi besleyen vatandaş, yaşanan diyalog ve tilkinin poşeti aldığı anları cep telefonuyla kaydetti.
Elazığ merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde yerleşim bölgesine kadar giren bir tilki bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yanındaki yiyecekleri poşete koyarak yol kenarına bırakan vatandaş, tilkinin poşeti alarak gözden kaybolduğu anları kayda aldı. Vatandaş aynı zamanda, "Gel al şu yemeği, bir daha da gelme ayıptır" demesi ise tebessüm ettirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı