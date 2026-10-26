Elazığ'da iki sincabın ceviz toplama telaşı Göksun'un esprili yorumuyla güldürdü

Elazığ'da sincapların ceviz toplama telaşı kameralara yansıdı. Levent Göksun'un bahçesindeki sincapları esprili bir dille anlattığı görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Bahçesindeki ceviz ağacından sesler geldiğini fark eden Levent Göksun, ağacı kontrol ettiğinde bir delikte iki sincabın hareketliliğini gördü. Sincaplardan birinin ceviz taşıdığını, diğerinin ise cevizleri aşağı attığını fark eden Göksun, ortaya çıkan manzarayı mizahi bir dille anlattı. Sincapların davranışlarını karı koca arasındaki tartışmaya benzeten Göksun, "Baktım ağaçtan sesler geliyor. Şurada bir delik var, iki tane sincap kavga ediyor. Bir tanesi ceviz taşıyor, diğeri aşağı atıyor. Böyle iki tane sincap yetiştirsek bize ceviz toplarlar. Karı koca herhalde dövüşüyorlar. Kocası ceviz getiriyor, karısı da 'Evi cevizle doldurdun, yeter' diyor. O da aşağı atıyor. Bu işler böyle. Biraz daha dövüşseler iyi" ifadelerini kullandı.

Göksun'un sincapların ceviz toplama telaşını esprili anlatımı, doğadaki sevimli anlara farklı bir yorum katarken yüzleri de gülümsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı