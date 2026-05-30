Elazığ'da 'Dikenli Dantel Böceği' görüntülendi
Elazığ'ın merkeze bağlı Beşik köyünde halk arasında 'Dikenli Dantel Böceği' veya 'altın yumurta böceği' olarak bilinen (Phyllomorpha laciniata) görüntülendi. Yumurtalarını sırtlarında taşıyan, dikenli kanatları ve nohut büyüklüğündeki örümceğe benzer yapısıyla dikkat çeken böceği gören vatandaş, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Vatandaş daha sonra böceği zarar vermeden doğaya bıraktı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı