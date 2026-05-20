Elazığ'da dağlık alanda koşan ayı görüntülendi

Elazığ'da dağlık alanda koşarak ilerleyen ayı kameralara yansıdı.

Elazığ'ın doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatıyla dikkat çeken yüksek kesimlerinde ilginç görüntüler kaydedildi. Kentin önemli doğal alanlarından biri olan Akdağ bölgesinde koşarak ilerleyen bir ayı, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Akdağ'ın sarp ve dağlık kesiminde vatandaşlar, arazide hareket eden bir ayıyı fark etti. Bir süre sonra hızla koşmaya başlayan ayı, cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde engebeli arazide rahatlıkla ilerleyen ayının bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı