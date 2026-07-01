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Sıcaktan bitkin düşen ebabil kuşu, su ile yeniden hayata tutundu

Sıcaktan bitkin düşen ebabil kuşu, su ile yeniden hayata tutundu
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Elazığ'da sıcaktan bitkin düşen ebabil kuşu, duyarlı bir vatandaş tarafından şırıngayla su verilerek kurtarıldı ve doğal ortamına bırakıldı.

Elazığ'da bir vatandaş, sıcaktan dolayı bitkin düşen ebabil kuşuna şırıngayla su verdi.

Olay, Kültür Mahallesi'nde bulunan bir evin balkonunda gerçekleşti. Kenti etkisi altına alan sıcak havalardan dolayı evinin balkon kısmına ebabil kuşunun düştüğünü fark eden vatandaş, şırınga yardımıyla bitkin düşen kuşa su verdi. Bir süre su içen ve kendine gelmeye başlayan kuşun yeniden hareketlenmesi, yürekleri ısıttı. Ebabil kuşu, daha sonra duyarlı vatandaş tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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