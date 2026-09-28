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Elazığ'da balıkçı Ulucan, Keban Baraj Gölü'nde 30 kiloluk turna balığı yakaladı

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Elazığ'da balıkçı Ulucan, Keban Baraj Gölü'nde 30 kiloluk turna balığı yakaladı
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Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı İhsan Ulucan, oltayla iki dev turna balığı yakaladı. Yakalanan balıklardan birinin yaklaşık 25, diğerinin 30 kilo olduğu belirtildi; büyüklükleri göldeki balık popülasyonunun zenginliğini gösterdi.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde oltayla yakalanan turnalar dikkat çekti.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı İhsan Ulucan tarafından oltayla yakalanan iki dev turna balığı dikkat çekti. Ulucan'ın yakaladığı turnalardan birinin yaklaşık 25 kilo, diğerinin ise 30 kilo ağırlığında olduğu belirtildi. Büyük boyutlarıyla dikkat çeken balıklar, göldeki balık popülasyonunun zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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