Elazığ'da av yasağı denetimi: 3 bin 90 metre ağ ele geçirildi

Elazığ'da sazangiller av yasağı döneminde yapılan denetimlerde 3 bin 90 metre ağ, 9 adet ığrıp ve 150 adet av aracı ele geçirildi. 7 bin 500 kilogram balıktan 4 bin 500 kilogramı canlı olarak doğaya bırakıldı.

Elazığ'da süren av yasağı kapsamında ekipler tarafından yapılan denetimlerde 3 bin 90 metre ağ, 9 adet ığrıp ve 150 adet çeşitli av aracına el kondu.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından sazangiller av yasağı döneminde il genelinde yürütülen kontrol ve denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Keban ilçesinde yapılan denetimlerde toplam 3 bin 90 metre ağ, 9 adet ığrıp ve 150 adet çeşitli av aracına mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu bildirildi.

Denetimlerde ele geçirilen 7 bin 500 kilogram balığın ise 4 bin 500 kilogramının canlı olarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldığı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
