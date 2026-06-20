Arılar ağaçta oğul verdi: Dallar arıların ağırlığıyla eğildi
Elazığ'ın Palu ilçesinde bir akasya ağacının dalında oğul veren arılar, ağırlıktan dalın eğilmesine neden oldu. Arıcı Murat Kaya, arıları kovana alarak duruma müdahale etti.
Elazığ'ın Palu ilçesinde arı kolonisi akasya ağıcının dalında oğul verdi. Ağırlıktan dal eğilirken arıcı Murat Kaya, arıları kovana aldı.
Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde arılar akasya ağacının dalında oğul verdi. Arıların yoğun şekilde konduğu ağacın dalının aşağı doğru eğildiğini gören arı sahibi Murat Karakaya, ilk bakışta ağacı kurumuş sandı. Ağaca yaklaştığında ise dalların binlerce arıyla kaplandığını fark eden Karakaya, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
Kaya, ardından arıları kovana aldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı