Haberler

Arılar ağaçta oğul verdi: Dallar arıların ağırlığıyla eğildi

Arılar ağaçta oğul verdi: Dallar arıların ağırlığıyla eğildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir akasya ağacının dalında oğul veren arılar, ağırlıktan dalın eğilmesine neden oldu. Arıcı Murat Kaya, arıları kovana alarak duruma müdahale etti.

Elazığ'ın Palu ilçesinde arı kolonisi akasya ağıcının dalında oğul verdi. Ağırlıktan dal eğilirken arıcı Murat Kaya, arıları kovana aldı.

Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde arılar akasya ağacının dalında oğul verdi. Arıların yoğun şekilde konduğu ağacın dalının aşağı doğru eğildiğini gören arı sahibi Murat Karakaya, ilk bakışta ağacı kurumuş sandı. Ağaca yaklaştığında ise dalların binlerce arıyla kaplandığını fark eden Karakaya, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kaya, ardından arıları kovana aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber

Bu hesapta yoktu! Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Otobüste sigara görüntülerine 21 bin liralık ceza

Otobüsteki skandal görüntü cezasız kalmadı

Herkes tişört giyerken Montella'nın maç kombini olay oldu

Bu hali olay oldu! Tepkiler çığ gibi
'Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence' iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı

"Cezaevinde işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı

Olay fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru