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Elazığ'da araç sahiplerinden güneşe karşı önlem

Elazığ'da araç sahiplerinden güneşe karşı önlem
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Elazığ'da aşırı sıcaklar nedeniyle sürücüler araçlarını güneşten korumak için branda, bez ve araç çadırları kullanıyor.

Elazığ'da sürücüler araçlarını güneşten korumak için branda, bez ve araç çadırları kullanmaya başladı.

Elazığ'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, araç sahiplerini de farklı önlemler almaya yöneltti. Kent genelinde birçok vatandaş, araçlarını güneş ışınlarından koruyabilmek için branda, bez ve araç çadırları kullanmaya başladı. Özellikle açık otoparklar ile cadde kenarlarına park edilen araçların üzerine serilen brandalar, araç içi sıcaklığını düşürmenin yanı sıra güneşin boya ve iç döşemelerde oluşturabileceği olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlıyor.

Bazı vatandaşlar ise pratik çözümler üreterek araçlarının üzerini büyük bezlerle örterken, bazıları da özel araç çadırlarını tercih ediyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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