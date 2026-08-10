Elazığ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yazıbaşı köyünde çıkan anız yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Yazıbaşı köyünde anız yangını çıktı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı