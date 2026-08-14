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Elazığ'da 5 katlı bina tek dokunuşla yıkıldı

Elazığ'da 5 katlı bina tek dokunuşla yıkıldı
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Elazığ’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yıkıldı.

Elazığ'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yıkıldı.

Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 5 katlı, 10 daireli binanın yıkımına başlandı. Kontrollü yıkım sırasında bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yıkıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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