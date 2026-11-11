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Elazığ’da 20 bin fidan toprakla buluştu

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Elazığ’da 20 bin fidan toprakla buluştu Haber Videosunu İzle
Elazığ’da 20 bin fidan toprakla buluştu
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Elazığ’da Orman Bölge Müdürlüğünce 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Sugözü Mahallesi’nde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Elazığ'da Orman Bölge Müdürlüğünce 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Sugözü Mahallesi'nde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Sugözü Mahallesi'nde bulunan araziye il protokolü, vatandaşlar, polis, jandarma ve öğrenciler 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' etkinliği adı fidan dikimi gerçekleştirildi. Daha yeşil bir çevre oluşturmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla da kent genelinde 11 farklı noktada 20 bin fidanın toprakla buluşacağı bildirildi.

Son 23 yıl içerisinde sadece ilimizde 23 milyondan fazla fidanın toprakla buluştuğunu belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Önümüzdeki yıllarda da aynı rakamlara ve hedeflere ulaşma doğrultusunda büyük bir azim ve kararlılık içerisindeyiz. Bölgemizi cennet yapmak için geleceğe değerli çocuklara daha güzel bir ülke bırakmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, "En önemli kaynaklarımızdan olan ormanlarımızın ve doğal yaşam ekosisteminin korunmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında, ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlıklarına katkı sağlamaktır. Özellikle orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması konusunda farkındalık oluşturmak maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her yıl 11 Kasım günü milli ağaçlandırma günü olarak kutlanmaktadır. Bu yılda 'Geleceğe nefes dünyaya barış' temasıyla ülke genelinde etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz etkinlikte, 20 bin adet fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Kent genelinde 11 farklı noktada etkinlik gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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