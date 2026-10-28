Elazığ Baskil'de sağanak sonrası toprak kayması köy yolunu kısa süreliğine kapattı

Elazığ Baskil'de sağanak sonrası toprak kayması köy yolunu kısa süreliğine kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Suyatağı köyünde sağanak yağışla birlikte toprak kayması meydana geldi. Dağdan yola inen toprak köy yolunu kısa süreliğine kapatırken bölgede çalışmalar sürüyor; Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü daha önce uyarı yapmıştı.
Elazığ'ın Baskil ilçesindeki bir köy yolu oluşan toprak kayması sonucu kısa süreliğine kapandı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Elazığ'da sağanak yağış zaman zaman etkili oluyor. Bu çerçevede Baskil ilçesine bağlı Suyatağı köyünde yağışla birlikte toprak kayması meydana geldi. Dağdan yola inen toprak, ulaşımı kısa süreliğine kapattı.
Bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı