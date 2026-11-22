Elazığ Arıcak'ta aşırı yağış sonrası dereler coştu, su seviyesi yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde etkili olan aşırı yağışların ardından dereler coştu ve su seviyesi yükseldi. Suların coşkulu aktığı anlar kameralara yansırken bölgedeki görüntüler izleyenlerin dikkatini çekti.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonrası dereler coştu.
Meteorolojinin uyarı verdiği Elazığ'da yağışlar yer yer etkili oldu. Bu kapsamda sağanak Arıcak ilçesinde etkili oldu. Yağışların ardından derelerde su seviyesinin yükseldiği ve suların coşkulu şekilde aktığı görüldü. Ortaya çıkan dikkat çekici görüntüler kameralara yansıdı. Bölgedeki derelerin coştuğu anlar izleyenlerin dikkatini çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı