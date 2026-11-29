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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir vatandaş tarafından benekli semender, görüntülendi.

Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızdamlar köyünde, arazide dolaşan bir vatandaş, koruma altındaki benekli semenderi fark etti. Yağışlı havanın ardından nemli toprakta ortaya çıkan semender, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Arazide yavaşça ilerleyen semenderin bir süre sonra taşlık alanda gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı