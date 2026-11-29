Elazığ Alacakaya'da koruma altındaki benekli semender cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'ın Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızdamlar köyünde bir vatandaş, koruma altındaki benekli semenderi fark ederek cep telefonuyla görüntüledi. Yağışlı havanın ardından nemli toprakta ortaya çıkan semender, bir süre yavaşça ilerledikten sonra taşlık alanda gözden kayboldu.
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir vatandaş tarafından benekli semender, görüntülendi.
Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızdamlar köyünde, arazide dolaşan bir vatandaş, koruma altındaki benekli semenderi fark etti. Yağışlı havanın ardından nemli toprakta ortaya çıkan semender, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Arazide yavaşça ilerleyen semenderin bir süre sonra taşlık alanda gözden kaybolduğu görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı