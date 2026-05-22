Meteorolojiden Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı