Eğirdir’de biçerdöverlere sıkı denetim

Isparta Eğirdir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri, ilçeye bağlı köylerde hububat hasadının devam ettiği alanlarda görev yapan biçerdöverleri denetledi. Eğirdir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ramazan Taran'ın da katıldığı kontrollerde, hem hasat sırasında oluşabilecek dane kayıpları hem de yangın riskine karşı alınan güvenlik önlemleri yerinde incelendi.

Denetimlerde biçerdöverlerin teknik yeterlilikleri kontrol edilirken, ürünün en az kayıpla hasat edilmesi amacıyla dane kaybı ölçümleri gerçekleştirildi. Yetkililer, üreticilerin büyük emeklerle yetiştirdiği ürünlerin hasat sırasında kayba uğramaması için biçerdöver ayarlarının doğru yapılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı