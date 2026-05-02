Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Ege Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi (04.05.2026) günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı