Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi (04.05.2026) günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı