Efteni Gölü'nde Çevre Düzenleme Çalışmaları Sürüyor

Düzce'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Efteni Gölü'nde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından başlatılan "Efteni Gölü İskele Mevkii Otopark ve Çevre Düzenleme İşi" kapsamında göl çevresinde kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Proje kapsamında göl kenarına pere yapımı, istinat duvarı, giriş ünitesi ve otopark yapılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin hem ulaşım hem de ziyaretçi kullanım açısından daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Efteni Gölü'ndeki çalışmaların Ekim ayı içerisinde tamamlanarak ziyaretçilerin hizmetine açılması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı