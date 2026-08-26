Haberler

Efteni Gölü'nde Çevre Düzenleme Çalışmaları Sürüyor

Efteni Gölü'nde Çevre Düzenleme Çalışmaları Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin doğal güzelliklerinden Efteni Gölü'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Göl kenarına pere, istinat duvarı, giriş ünitesi ve otopark yapılacak. Çalışmaların Ekim ayında tamamlanarak bölgenin daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Düzce'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Efteni Gölü'nde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından başlatılan "Efteni Gölü İskele Mevkii Otopark ve Çevre Düzenleme İşi" kapsamında göl çevresinde kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Proje kapsamında göl kenarına pere yapımı, istinat duvarı, giriş ünitesi ve otopark yapılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin hem ulaşım hem de ziyaretçi kullanım açısından daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Efteni Gölü'ndeki çalışmaların Ekim ayı içerisinde tamamlanarak ziyaretçilerin hizmetine açılması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu ile ilgili 'Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın

Dev holdingten haraç istemiş: Seçimler yaklaşıyor, nakit versinler
İnfial yaratan görüntüler! Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı

Kaplumbağayı ezerek öldüren kadını serbest bıraktılar!
Ekmek parası kazanan Suriyeli, 3. kattan aşağıya düştü

Ekmek parası kazanan Suriyeli, 3. kattan aşağıya düştü
Torreira'dan Devrim'e olay gönderme! Köpeğine koyduğu isme bakın

Devrim'e olay gönderme! Köpeğine koyduğu isme bakın

Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım

Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızının panik anları kamerada

Bu görüntüler ilk kez çıktı! Tuğyan'ın halleri dikkat çekici
Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın

Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın