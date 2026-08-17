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Çatalköprü Alt Geçidi 5 Gün Trafiğe Kapanıyor

Çatalköprü Alt Geçidi 5 Gün Trafiğe Kapanıyor
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Doğu Gazi Bulvarı Üniversite Varyantı mevkiindeki Çatalköprü Tren Yolu Alt Geçidi, ASKİ tarafından yapılacak yağmur suyu ızgara çalışması nedeniyle 17-21 Ağustos tarihleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması ve trafik işaretlerine uyması istendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılacak yağmur suyu ızgara çalışması nedeniyle Çatalköprü Tren Yolu Alt Geçidi, 17-21 Ağustos tarihleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Doğu Gazi Bulvarı Üniversite Varyantı mevkiinde bulunan Çatalköprü Tren Yolu Alt Geçidi'nde yağmur suyu ızgara yapım çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında alt geçidin 17-21 Ağustos tarihleri arasında araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi. Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları istenirken, konu ile ilgili Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (ASKİ) yapılan açıklamada "Doğu Gazi Bulvarı Üniversite Varyantı Mevkii Çatalköprü Tren Yolu Alt Geçiti'nde 17 Ağustos Pazartesi günü yağmur suyu ızgara yapım çalışmasına başlanacağından, 17 Ağustos Pazartesi - 21 Ağustos Cuma tarihleri arasında trafik geçişine kapatılacaktır. Çalışmalar esnasında trafik akışının emniyetli şekilde gerçekleşmesi için trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasını önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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