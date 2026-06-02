Haberler

Edremit'te dolunay ve Ulu Cami buluşması görsel şölen sundu

Edremit'te dolunay ve Ulu Cami buluşması görsel şölen sundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dolunay, Edremit Ulu Cami'nin ikiz minareleri arasında eşsiz bir manzara oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı İrfan Kolçak'ın kaydettiği anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gökyüzünde beliren dolunay, şehrin sembollerinden Edremit Ulu Cami'nin ikiz minareleri arasında muazzam bir manzara oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı İrfan Kolçak tarafından kaydedilen o eşsiz anlar, izleyenleri hayran bıraktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gökyüzü meraklılarını ve sanatseverleri büyüleyen görsel bir şölen yaşandı. Akşam saatlerinde gökyüzünde tüm görkemiyle beliren tam dolunay Edremit Ulu Cami ile aynı kadrajda buluştu. Dolunayın büyüleyici ışığı, ulu caminin ikiz minarelerinin tam ortasına denk gelerek kartpostallık görüntülere sahne oldu. Şehrin sembol yapısıyla göksel bir olayın bu eşsiz uyumu, ilçede görsel bir şölen rüzgarı estirdi.

Fotoğraf sanatçısı İrfan Kolçak da o anları kaçırmayarak deklanşörüne bastı ve muazzam karelere imza attı. Bu tarz sanatsal fotoğraflarında doğru açıyı yakalamak için titiz bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade eden Kolçak, "Böyle nadide anları yakalamak tesadüf değil. İyi bir zamanlama, biraz teknik fotoğraf bilgisi ve düzgün bir görüş açısıyla bu topraklarda çok güzel ve estetik fotoğrafların çekilebileceğini bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da paylaşılan dolunay fotoğrafları, kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı

"Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Travis Scott geri adım attı: İstanbul paylaşımını hesabından sildi

Ünlü rapçi geri adım attı: İstanbul paylaşımını hesabından sildi
Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
ASELSAN A Milli Takım'ın ana sponsoru oldu

ASELSAN'dan A Milli Takım'a dev destek
Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi

Diplomaside yeni adım! Bakan Fidan ilk kez o ülkeyi ziyaret etti
Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

Dananın kuyruğu kopuyor!

İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

Sapıkların kalemi tek tek kırıldı
Alanya’da bir restoranda sergilenen performans turistleri şaşkına çevirdi

Turistleri şaşkına çeviren görüntü