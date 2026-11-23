Edremit Körfezi'nde fırtına tekneleri batma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Balıkesir'de Edremit Körfezi'nde sabah başlayan fırtına ve şiddetli yağış, Ayvalık'ta hızı 50-70 kilometreye ulaşan rüzgarla etkili oldu. Sahilleri döven dalgalar bağlı bazı teknelerde batma tehlikesi yaratırken Edremit'te aşırı yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Balıkesir'de Edremit Körfezi'nde sabah saatlerinde başlayan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Ayvalık'ta öğle saatlerinde hızı 50 ila 70 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Sahilleri döven dalgalar nedeniyle kıyılarda bağlı bazı tekneler batma tehlikesi yaşadı. Fırtınanın etkisini gösterdiği Edremit'te ise aşırı yağış nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı