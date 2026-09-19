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Edirne Kemalköy’de çiftliğe giren kurt bir koyunu telef etti, bir koç yaralandı

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Edirne merkeze bağlı Kemalköy’de gece saatlerinde Tekin Duğan’a ait çiftliğe giren kurt, koyun sürüsüne saldırdı. Saldırıda bir koyun telef olurken bir koç yaralandı; olay köyde tedirginliğe neden oldu.

Edirne merkeze bağlı Kemalköy'de gece saatlerinde bir çiftliğe giren kurt, koyun sürüsüne saldırdı. 1 koyun telef olurken, 1 koç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kemalköy'de Tekin Duğan'a ait çiftlikte gece saatlerinde meydana geldi. Çiftliğe giren kurt, hayvanlara saldırdı. Saldırı sonucunda bir koyun telef olurken, bir koç da yaralandı.

Sabah saatlerinde hayvanlarını kontrol eden Tekin Duğan, kurt saldırısını fark etti. Olay köyde tedirginliğe neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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