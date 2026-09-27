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Edirne Karaağaç'ta yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

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Edirne Karaağaç'ta yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaklaşık 10 metre derinlikte mahsur kalan ve sağlık durumu iyi olan yavru, kuyudan çıkarılarak yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde yaklaşık 10 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Karaağaç Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Kullanılmayan eski su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, kuyuyu kontrol ettiklerinde kedinin yaklaşık 10 metre derinlikte mahsur kaldığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, derin kuyu nedeniyle güvenlik önlemleri alarak kurtarma çalışması başlattı.

Titiz çalışmanın ardından kuyuya ulaşan ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi, yeniden özgürlüğüne kavuştu. Kedi yavrusunun sağ sağlim kurtarılması çevrede bulunan vatandaşları da sevindirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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