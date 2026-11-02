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Edirne'de yağışa rağmen Saraçlar Caddesi'nde alışveriş hareketliliği sürdü

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Edirne'de yağışa rağmen Saraçlar Caddesi'nde alışveriş hareketliliği sürdü
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Edirne'de etkili olan yağışa rağmen vatandaşlar Saraçlar Caddesi'ndeki iş yerlerinde alışverişlerini sürdürdü. Yağmurlu havaya rağmen çarşıya çıkan vatandaşların oluşturduğu hareketlilik, kent merkezinde alışveriş yoğunluğunun tamamen durmadığını gösterdi.

Edirne'de etkili olan yağışa rağmen vatandaşlar alışverişlerine devam etti. Kentin işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde yağmurlu havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, cadde üzerindeki iş yerlerinde alışveriş yapmayı sürdürdü.

Yağış etkisini göstermesine rağmen çarşıya çıkan vatandaşlar, günlük alışverişlerini gerçekleştirdi. Özellikle Saraçlar Caddesi'nde görülen hareketlilik, yağmurlu havanın kent merkezindeki alışveriş yoğunluğunu tamamen durdurmadığını ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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